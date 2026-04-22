Novas regras do Minha Casa, Minha Vida entram em vigor nesta quarta

As novas regras do programa Minha Casa, Minha Vida entram em vigor nesta quarta-feira (22) e alteram os critérios de financiamento de imóveis no país. As mudanças ampliam os limites de renda e atualizam os valores máximos das unidades habitacionais.

Com a atualização, a faixa 1 passa a atender famílias com renda de até 3,2 mil reais. A faixa 2 chega a 5 mil reais. Já a faixa 3 contempla renda de até 9,6 mil reais. A faixa 4 passa a abranger famílias com renda de até 13 mil reais.

Os valores máximos dos imóveis também foram reajustados. Na faixa 3, o limite sobe para 400 mil reais. Na faixa 4, o teto passa a ser de 600 mil reais. O governo afirma que a mudança amplia o alcance do programa.

As alterações foram aprovadas em março pelo Conselho Curador do FGTS. A expansão será financiada com recursos do Fundo Social, que deve destinar cerca de 31 bilhões de reais ao programa habitacional.

Segundo o governo federal, as mudanças devem ampliar o número de famílias atendidas. A estimativa aponta 87,5 mil famílias com acesso a juros menores. Outras 31,3 mil famílias devem ser incluídas na faixa 3.

A faixa 4 deve incorporar mais 8,2 mil famílias ao sistema de financiamento. O objetivo declarado é ampliar o acesso à moradia e estimular o crédito habitacional no país.

A equipe técnica do governo estima impacto de 500 milhões de reais em subsídios. Também prevê 3,6 bilhões de reais em ampliação de crédito habitacional.

Com informações: Agência Brasil