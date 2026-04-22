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    Novas regras do Minha Casa, Minha Vida entram em vigor nesta quarta

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    As novas regras do programa Minha Casa, Minha Vida entram em vigor nesta quarta-feira (22) e alteram os critérios de financiamento de imóveis no país. As mudanças ampliam os limites de renda e atualizam os valores máximos das unidades habitacionais.

    Com a atualização, a faixa 1 passa a atender famílias com renda de até 3,2 mil reais. A faixa 2 chega a 5 mil reais. Já a faixa 3 contempla renda de até 9,6 mil reais. A faixa 4 passa a abranger famílias com renda de até 13 mil reais.

    Os valores máximos dos imóveis também foram reajustados. Na faixa 3, o limite sobe para 400 mil reais. Na faixa 4, o teto passa a ser de 600 mil reais. O governo afirma que a mudança amplia o alcance do programa.

    As alterações foram aprovadas em março pelo Conselho Curador do FGTS. A expansão será financiada com recursos do Fundo Social, que deve destinar cerca de 31 bilhões de reais ao programa habitacional.

    Segundo o governo federal, as mudanças devem ampliar o número de famílias atendidas. A estimativa aponta 87,5 mil famílias com acesso a juros menores. Outras 31,3 mil famílias devem ser incluídas na faixa 3.

    A faixa 4 deve incorporar mais 8,2 mil famílias ao sistema de financiamento. O objetivo declarado é ampliar o acesso à moradia e estimular o crédito habitacional no país.

    A equipe técnica do governo estima impacto de 500 milhões de reais em subsídios. Também prevê 3,6 bilhões de reais em ampliação de crédito habitacional.

    Com informações: Agência Brasil

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