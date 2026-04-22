Avião com R$ 15 milhões em dinheiro cai no Paraguai, e moradores saqueiam cédulas

Um avião bimotor caiu no assentamento San Isidro, em Minga Guazú, e provocou a morte do piloto, além de deixar outras três pessoas feridas. O acidente ocorreu nas proximidades do aeroporto Guaraní, que atende a região de Ciudad del Este.

A aeronave transportava quatro ocupantes e fazia parte de uma operação que envolvia o transporte de dinheiro em espécie. O voo havia sido contratado pela Prosegur e levava cerca de US$ 5 milhões e R$ 15 milhões.

Outro avião, modelo Beechcraft Baron, também participava da mesma operação e conseguiu concluir o trajeto sem problemas.

Logo após a queda, moradores da região se dirigiram ao local e recolheram parte do dinheiro espalhado. De acordo com autoridades paraguaias, pelo menos US$ 2 milhões não foram recuperados.

“A investigação presume que parte do capital foi subtraída por pessoas que compareceram ao local imediatamente após o acidente aéreo”, afirmou o comissário Carlos Duré, responsável pelo caso.

Equipes de segurança chegaram a realizar buscas para tentar localizar o destino do dinheiro, mas não obtiveram resultados até o momento.

Além disso, a apuração identificou a atuação de um grupo que estaria tentando se aproveitar da situação. Segundo a polícia, indivíduos estariam abordando moradores e se passando por autoridades, utilizando uniformes falsos para exigir a devolução dos valores.

“Foi registrado ao menos um caso em que indivíduos exigiram a devolução do dinheiro dessa maneira”, disse Duré.

(Com informações da Folha Press)