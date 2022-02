PRF prende foragido em Guaíra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), prendeu na noite de segunda-feira (14), na BR-163, em Guaíra, um homem de 28 anos de idade, morador de Mundo Novo (MS), com mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de contrabando.

No dia do crime, o suspeito fugiu da polícia após ser flagrado conduzindo caminhão carregado de cigarros contrabandeados do Paraguai. Na fuga, ele deixou cair os documentos pessoais, o que possibilitou sua identificação após investigações policiais. Assim a Justiça Federal de Guaíra expediu mandado de prisão preventiva contra ele.

O detido, que já foi preso pela PRF outras três vezes, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Guaíra.

