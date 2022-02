Traficantes tentam furar bloqueio no Rio Paraná e colidem barco com maconha contra pedras, em Guaíra

A Polícia Federal, BPFron e TIGRE/PCPR apreenderam uma grande quantidade de maconha no Rio Paraná, em Guaíra, na segunda-feira (14).

Segundo a Polícia, em ação integrada realizada no contexto do bloqueio fluvial do Rio Paraná, na cidade de Guaíra, embarcações oficiais perceberam movimentação suspeita de duas embarcações navegando em alta velocidade em possível rota de colisão, mesmo após iniciados procedimentos de sinalização sonora e luminosa.

Após alguns segundos, percebeu-se que as duas embarcações clandestinas estavam tentando furar o bloqueio do rio atentando contra embarcações policiais e, após iniciados procedimentos de abordagem, uma das embarcações criminosas se colidiu contra vasta região de pedras vindo a ejetar seus tripulantes.

Ao se aproximar, os policiais perceberam que os indivíduos haviam se ferido e um deles apresentava possível quadro de fratura em uma de suas pernas. Imediatamente foram iniciados procedimentos de primeiros socorros no local e acionamento do SAMU, enquanto que os demais integrantes da equipe tentavam resgatar o barco criminoso e grande quantidade de fardos de maconha que estavam à deriva descendo o rio.

A eficiente ação integrada entre PF, BPFron/PMPR e TIGRE/PCPR acarretou na prisão em flagrante dos dois traficantes, apreensão de 505kg de maconha e embarcação esportiva de fibra.

Os presos e todo o material apreendido foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal em Guaia para procedimentos cabíveis.

Fonte: Ponto da Notícia