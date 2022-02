PF e BPFron realizam apreensões de veículos e contrabando em Guaíra

Duas grandes apreensões de contrabando foram registradas por equipes da Polícia Federal e do BPFron, em Guaíra.

Na madrugada desta terça-feira (15), policiais apreenderam uma caminhonete GM/S-10 e uma embarcação com 200 caixas de cigarros paraguaios, em um porto clandestino de Guaíra. Os criminosos conseguiram se evadir.

Outra apreensão aconteceu no domingo (13), sendo que um caminhão Iveco foi apreendido no interior do município. O caminhão estava abandonado e com 1500 pacotes de cigarros na carroceria.

Caminhão, caminhonete, barco e contrabando apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal, em Guaíra.

Somadas, as apreensões deixam um prejuízo superior aos R$ 800 mil aos contrabandistas da região, segundo a Polícia Federal.

Fonte: Ponto da Notícia