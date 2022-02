Carro carregado de cigarros capota em fuga da PM entre Guaíra e Terra Roxa

Por volta das 22h25 do domingo (30), a PM de Terra Roxa foi solicitada a prestar apoio a equipe da Polícia Militar da Cidade de Guaíra, os quais estavam em acompanhamento tático a um veículo SUV de cor prata, carregado com cigarros oriundos do Paraguai.

No sentido trevo de Terra Roxa, nas proximidades da Vila Guarani, o condutor do veículo perdeu o controle saindo da pista e capotando em meio a plantação de soja, onde o condutor conseguiu se evadir.

Foi constatado que havia várias caixas de cigarros de diversas marcas no interior do carro.

Um guincho foi acionado e o veiculo e contrabando encaminhados para as procedências cabíveis.

Fonte: Ponto da Notícia