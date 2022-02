Homem é morto a tiros dentro de residência em Guaíra

Um homicídio foi registrado no início da noite de domingo (30), em Guaíra.

Conforme a Polícia Militar, por volta das 18h55min uma equipe foi acionada para comparecer em uma residência no Parque Industrial, onde uma pessoa foi encontrada morta.

No local, os policiais encontraram um homem caído em um quarto, com quatro perfurações por disparos de arma de fogo, sendo dois tiros na cabeça, um braço e outro no tórax da vítima.

O SAMU foi acionado e os socorristas confirmaram o óbito do homem.

A Polícia Civil, que passa a investigar o caso, além da Criminalística e o IML estiveram no local do crime.

Ainda no local do crime, três cápsulas de pistola 9mm foram localizadas.

A identidade não foi divulgada.

Fonte: Ponto da Notícia