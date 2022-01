Estacionamento da prefeitura de Iguatemi está sendo revitalizado

A administração municipal continua investindo em melhorias no paço municipal e com isso estão sendo realizadas diversas melhorias no estacionamento em volta da prefeitura de Iguatemi. O objetivo é dar maior segurança e facilitar o acesso de toda população.

De acordo com o prefeito Dr. Lídio Ledesma, desde que assumiu como chefe do Poder Executivo Municipal em 2021, várias melhorias foram executadas no Paço Municipal.

“Nosso objetivo, é melhorar cada vez mais a acessibilidade das pessoas que utilizam nosso Paço, pois quando assumimos a prefeitura, o prédio necessitava de muitas melhorias. Pintamos o prédio externamente e também todas as salas onde funcionam as secretarias e departamentos. Agora, estamos revitalizando o estacionamento, aumentando vagas para bicicletas e motos, ampliação da calçada e melhorando a acessibilidade para os portadores de deficiência físicas”, disse o Dr. Lídio.

O secretário de administração, Delsio Sovernigo, afirmou que a recuperação estrutural também envolve paisagismo, com o plantio de árvores pequenas que não venham causar transtornos no futuro para carros e pedestres.

Fonte: Jornal do Conesul