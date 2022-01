PMA de Naviraí apreende caminhão com carvão e lenha ilegais e aplica multa de R$ 2 mil em carvoeiro

Durante fiscalização ambiental no final da manhã de quarta (26), em uma rodovia vicinal no município de Itaquiraí, Policiais Militares Ambientais de Naviraí abordaram um caminhão, que transportava ilegalmente uma carga com 7 m³ de carvão e lenha provenientes de madeira nativa.

A carga era transportada sem o Documento de Origem Florestal (DOF) e foi apreendida junto com o veículo. O DOF é o documento ambiental para o transporte, industrialização e armazenamento de qualquer produto da flora nativa e sua falta se caracteriza como crime ambiental.

O condutor do caminhão um homem 61 anos, que também é proprietário do carvão ilegal, residente em Itaquiraí, se recusou a informar de onde teria retirado o material ilegal. Ele foi autuado administrativamente e recebeu multa de R$ 2.070,00.

O homem, o carvão, a lenha e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Itaquiraí. Ele responderá por crime ambiental, com pena prevista de seis meses a um ano de detenção.

Fonte: TanaMídia Naviraí