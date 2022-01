‘MUSEU DE KARD’ – VITÓRIA DA CONQUISTA

Sinceramente, como eu fiquei impressionado com o que pude ver, é certo que as pessoas que passarem pela cidade de Vitória da Conquista, também ficarão ‘admiradas’ com a Grande Obra de Arte, construída pela instrumentalidade de Allan de Kard, que não tem medido ‘esforços’, no sentido de criar peças de arte de valor artístico-cultural incomensurável.

O ‘espaço’ é gigantesco, com ‘diversidade’ nas formas apresentadas pelo notável ‘artista’ baiano e outros conterrâneos. Quem tem a ‘oportunidade’ de conhecer o ‘Museu de Kard’ na Bahia, certamente ficará com a impressão de que a “grandiosidade contemplada às margens da Rodovia BA-262 Conquista-Anagé, é incomparável às demais obras de arte espalhadas pelo mundo”.

Tudo teve inicio no ano de 2018, com a ‘participação de ‘renomados’ artistas plásticos, sob a coordenação de Allan de Kard, que vem investindo uma soma incalculável de dinheiro, além do tempo despendido em favor de um projeto ambicioso, que irá contribuir, de forma decisiva para a divulgação da cidade de Vitória de Conquista em todo o Brasil e pelo mundo afora.

Em conversa informal com o idealizador do ”Museu de Kard’, disse ele que “a ideia é deixar um ‘legado’ às futuras gerações, como têm feito tantos ‘idealistas’, no campo das artes e da literatura, sem esperar ‘recompensa’ financeira pela obra realizada.” E conclui o artista: “O que se vê neste lugar, é algo inacreditável e impressionante, cujos resultados só serão conhecidos nos próximos decênios, quando houver o ‘despertamento’ cultural necessário para as ‘Belas Artes’ que circundam o Planeta, com todas as suas ‘dimensões’, e que no momento são ainda pouco reconhecidas”.

É tão significativo o ‘Museu de Kard’ em Vitória da Conquista que, diante de sua grandeza, o visitante entra em delírios’, com vontade de ‘permanecer’ por mais tempo, ‘conhecendo e admirando’ cada ‘detalhe’ deste ‘paraíso a céu aberto’, com tanta ‘beleza’ arquitetada, que ninguém, nem mesmo o mais habilidoso jornalista, seria capaz de descrever tudo que ali está ‘colocado’ pelas mãos ‘habilidosas’ de consagrados artistas baianos. A ‘palavra’ é sempre de Allan de Kard!…

