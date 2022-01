Com índice grande de testagem, Mundo Novo ultrapassou os 300 positivos de covid-19 e vacina crianças a partir de cinco anos

O Governo de Mundo Novo, através da Secretaria Municipal de Saúde, atualizou o Boletim Coronavírus na manhã desta quarta-feira (19), com os números do dia anterior.

Com 115 testes feitos só na UBS Central, no setor de Triagem, foi verificado mais 65 casos positivos. Diminuindo os 13 pacientes que receberam alta o município chegou a 304 ativos para a doença.

Os 65 casos positivados foram de testes na UBS Central e nos laboratórios particulares. Não há pacientes internados em hospitais.

Monitoramento acontece para testados também em laboratório particular



Tânia Amorim, da Central de Monitoramento, explicou que os mundonovenses que testam positivo em laboratório particular também são monitorados.

“Muitos não procuram o Posto de Saúde, mas nós recebemos dos laboratórios as notificações”, elucidou Amorim.

Ela lembrou que muitos não aceitam o período de isolamento (dez dias a partir dos primeiros sintomas).

Ela também apontou que algumas denúncias de positivados que não respeitam o isolamento social estão acontecendo.

“Estamos trabalhando em conjunto com a Vigilância Sanitária, que nos ajuda”, completou.

O número de whatsapp 67 8472-0868 está recebendo as denúncias.

Com mais 500 doses recebidas, Vacinação é para pessoas a partir de 05 anos

No setor de Vacinação, mais 500 doses recebidas do governo estadual (que recebe do Ministério da Saúde). Todas da Pfizer, são 100 pediátricas (crianças de 05 a 11 anos) e 400 para pessoas a partir de 12 anos, na primeira, segunda e dose de reforço.

A dose de reforço da Janssen também está à disposição. Os imunizantes da Pfizer e da Janssen podem ser aplicados como dose de reforço em quem tomou a vacina da AstraZeneca ou CoronaVac (processo chamado de intercâmbio).

O local de atendimento para a vacinação fica em anexo a UBS Central, na Sal de Vacinas, das 7h00 às 11h e das 13h00 às 17h00. O período de intervalo entre as vacinas é de 21 dias para a segunda dose e quatro meses para a dose de reforço. Na vacina pediátrica o tempo é de dois meses para a segunda dose.

Boletim Coronavírus 19/01/22 – Atualizado às 17h00 do dia anterior

Ativos – 304

Recuperados – 2.443

Óbitos – 42

Geral – 2.787

Suspeito – 00

Descartados – 2.062

Obs. Nenhum paciente internado.

24 horas (18/01) / Positivos: 65

24 horas (18/01) / Altas: 13

24 horas (18/01) / Óbito: 00

Monitoramento – 164;

Residências – 53;

Crianças – 40;

Idosos – 19;

Monitoramento Concluído – 9.974

Obs. Pessoas monitoradas não estão, necessariamente, positivas para a doença.

*Vacinas recebidas – 39.241:

Doses Aplicadas – 33.903

CoronaVac – 5.562 (2.831 primeira dose + 2.731 segunda dose);

AstraZeneca – 7.541 (4.170 primeira dose + 3.371 segunda dose);

Pfizer – 11.308 (2.891 primeira dose + 2.793 segunda dose (Pfizer e Intercâmbio) + 4.904 doses de reforço (Pfizer e intercâmbio) + 77 pediátricas (5 a 11 anos) + 664 a serem aplicadas);

Janssen – 14.830 (6.680 aplicadas dose única + 3.455 dose de reforço (Janssen e intercâmbio) + 3.145 a serem aplicadas + 1.550 devolvidas);

População Vacinada (pelo menos uma dose) – 16.649 (89,61% da população);

População imunizada (2ª dose + dose única) – 15.575 (83,83%);

População Dose de Reforço (2ª da Janssen e 3ª dose das demais) = 8.359 (44,99% da população).

População Vacinada 1ª dose – 9.969;

Dose Única Janssen – 6.680;

População Vacinada 2ª dose (Pfizer/CoronaVac/Astrazeneca) – 8.895.

*Acompanhamento feito pela Semcos – Secretaria Municipal de Comunicação Social – junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Fonte: Jandaia Caetano/Semcos – Mundo Novo