‘AMICRON’ É UMA VACINA DIVINA PARA O MUNDO

O consultor de diagnósticos histológicos e clínicos, Dr. Hossam Abu Farsakh, disse que os sintomas do Coronavírus emergente ‘Omicron’ podem ser os mais brandos na epidemia de Corona de dois anos. Abu Farsakh explicou, em um ‘post’, na manhã de segunda-feira, que os ‘sintomas’ são muito semelhantes aos do resfriado comum com ‘tosse, dores de cabeça e fadiga corporal’.

Ele continuou, “os sintomas de perda de olfato e paladar parecem ser muito mais baixos nos pacientes, possivelmente devido à adesão muito menor ao receptor ACE2 como resultado das numerosas mutações na proteína do esqueleto. Abu Farsakh observou que o ‘Omicron não parece descer para os pulmões, mas permanece nas partes superiores do trato respiratório (apenas nariz, garganta e vias aéreas superiores). Ele ressaltou que um dos sintomas distintivos do ‘Omicron’, mais do que outras cepas do Corona, é a perda completa de apetite por comida, que pode ser acompanhada de vômitos ou diarreia. Abu Farsakh indicou que as dores de cabeça associadas a resfriados podem ser o resultado da infecção por ‘Omicron’.

E quanto ao período de incubação para a cepa ‘Omicron’, foi mostrado ser de cerca de 3 dias, e há estudos que mostraram que cerca de metade das pessoas com resfriados agora podem estar infectada com ‘Omicron’. Abu Farsakh confirmou que o mutante ‘Omicron’ aparentemente dominará o mundo no final de janeiro. Ele observou que a taxa de mortalidade parece ser inferior a 1 em mil e as ‘internações hospitalares’ são menos de 70% dos picos delta. Abu Farsakh disse que se esta ‘Cepa’ estivesse conosco desde o início da epidemia em janeiro de 2020, o mundo não teria se preocupado com o número de ‘infecções’, mas teria se concentrado apenas no número de mortes.

Ele continuou: portanto, ‘oro de agora em diante’ para não contar o número de feridos no relatório diário do ‘Corona’, que pode intimidar as pessoas desnecessariamente. Abu Farsakh acrescentou: “se esses estudos preliminares estiverem corretos, isso significa que estamos enfrentando um vírus moderado que levará o mundo inteiro a obter imunidade coletiva rápida da Covid em poucos meses.”

Ele explicou que isso sem dúvida prediz o ‘desaparecimento’ da doença dentro de alguns meses, se Deus quiser, do mundo, e isso é o que dissemos que acontecerá, referindo-se a ele que a ‘Omicron’ é uma ‘vacina divina’ gratuita para o mundo.

(Hussam Abu-Farsakh (د. حسام أبو فرسخ)

تشخيص الأمراض النسيجية والسريرية- البورد الأمريكى

وأخذ عينات بواسطة الابر من الثدى والغدد الليمفاوية)