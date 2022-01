Governo de Naviraí doará 5.000 pares de tênis e 15.000 agasalhos aos alunos

A Administração de Naviraí “Nossa Cidade, Nosso Lugar” vai contemplar os alunos da Rede Municipal de Ensino (REME) com um dos maiores incentivos já oferecidos à comunidade estudantil. Por determinação da Chefe do Executivo, o início do ano letivo de 2022 será marcado pela entrega de 5.000 pares de tênis, 15.000 agasalhos e aproximadamente 8.000 kits de materiais escolares.

“São kits escolares de qualidade, contendo os principais materiais básicos para o aluno participar das aulas, tais como caderno, lápis, borracha, lápis de cor, régua, etc. Estes investimentos foram decididos pela Prefeita de Naviraí que avalizou a proposta que apresentamos de apoio a cada aluno de nossa rede”, explica a gerente de Educação.

Tatiane Morch observa que os tênis serão doados apenas aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental (I). Já os kits de material escolar contemplarão alunos de toda a rede municipal de ensino.

“Através da entrega dos kits escolares, dos agasalhos e pares de tênis, o Poder Público Municipal estará estendendo a sua mão amiga às famílias, evitando estes gastos que seriam dos pais. Portanto, são investimentos visando um ensino de qualidade que beneficia diretamente os alunos e pais, comprovando o comprometimento que temos com a Educação”, destaca a Prefeita de Naviraí.

A Gerência Municipal de Educação e Cultura informa que o início do ano letivo de 2022 será no próximo dia 17 de fevereiro, porém, com a Jornada Pedagógica e Atividades Pedagógicas Complementares. O retorno das aulas presenciais será no dia 03 de março em todas as escolas municipais e etapas de educação da Rede Municipal de Ensino.

Fonte: Roney Minella – Jornalista DRT/MS 1432