Após primeira reunião, Governo de Mundo Novo indica volta às aulas presencial

O aumento do custo para manter a máquina pública em funcionamento foi o principal tema discutido na primeira reunião administrativa do ano. A mesma aconteceu na manhã da última segunda-feira, na Sala de Reuniões, no Paço Municipal.

Coordenada pelo prefeito Valdomiro Sobrinho – com a presença do presidente da Câmara Municipal Paulo Lourenço, vice-prefeita Rosária Andrade e integrantes do primeiro escalão – a reunião teve pautas como a prorrogação do recesso (até o dia 31), controle de despesa, reajuste aos servidores, prioridades de ação do governo municipal e ajustes para no organograma do município.

“Só a inflação de 2021 deu 10,42%. Só isto já impacta em cerca de R$ 3 milhões anuais a nossa folha. Será um ano difícil no aspecto financeiro e é importante termos esta consciência, afinal há muitas obras para ser realizada”, apontou o prefeito Valdomiro.

Uma comissão integrando representante do Legislativo foi formada para discutir a questão salarial com o Sinserv (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mundo Novo).

Volta às Aulas e Carnaval

Dois temas que passam a ser discutidos são à volta às aulas de forma presencial e a realização do Carnaval.

A vice-prefeita Rosária apontou que dificilmente a volta às aulas não acontecerá de forma presencial. Citou que as vacinas estão chegando para o público de 05 a 11 anos.

A secretária municipal de Educação, Camila Rubim – que reassumiu a função após licença-maternidade – também acredita na volta presencial no estado, mas que “a definição deve ficar perto da presença das crianças na escola, marcada para o dia 03 de março”.

Já o Carnaval deve passar por avaliação mais próxima da data. O sábado de Carnaval será no dia 26 de fevereiro. O prefeito Valdomiro sinalizou que “se zeramos os casos ou próximo a isto pode acontecer, mas diante do quadro atual dificilmente teremos o evento”.

Texto: Jandaia Caetano/Semcos