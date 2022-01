Mara agradece licitação em andamento asfalto da MS 488 em Itaquiraí

Mais um compromisso da deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) está em andamento: a licitação para obra de pavimentação asfáltica da MS 488, em Itaquiraí.

Conforme publicação, a abertura da licitação da obra de 19,7 quilômetros acontece no próximo dia 12, na sede da Agesul em Campo Grande.

Reivindicação antiga da população, o asfalto é uma conquista da deputada, juntamente com o ex-vereador Ney Portela e as vereadoras Diu e Márcia.

“Só temos a agradecer ao governador Reinaldo Azambuja e ao secretário estadual Eduardo Riedel (Infraestrutura) pela andamento da pavimentação pois é uma grande conquista para todos da região”, destacou a deputada.

Segundo consta na solicitação feita pela deputada ao governo estadual, em novembro de 2020, o asfalto no trecho de 20 km da MS-488, no local onde inicia o entroncamento da BR-163, de Itaquiraí ao Porto Santo Antônio (Praia da Amizade) evitará muitos acidentes e contratempos os usuários da via. “As condições de trafegabilidade do trecho são perigosas, especialmente quando ocorre muita chuva, causando atoleiros e desníveis intransponíveis neste trecho que é importante para o escoamento da produção agrícola e para o acesso ao principal ponto turístico de Itaquiraí, a Praia da Amizade”, disse.

Com certeza, ainda conforme a deputada, o asfalto resolverá os frequentes problemas do cidadão que precisa trafegar pelo local diariamente, como trabalhadores, crianças e jovens. “Além disso, o asfalto também trará incentivos à cadeia econômica regional, formada principalmente pelos setores da Agropecuária e do Turismo”, concluiu.

Fonte: Tavane Ferraresi – Assessoria de Imprensa do Gabinete.