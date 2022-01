Japorã investe maior parte do orçamento de 2022 em Educação e Saúde

Em 2022 a prefeitura de Japorã irá investir a maior parte do orçamento em Educação e Saúde. No total, o município tem despesas fixadas em R$ 44.024.195,00.

O orçamento para 2022 prevê receitas correntes, intra orçamentárias e de capital. Segundo a prefeitura, R$ 7.774.619,00 vão para a Secretaria de Educação do município, a 476 quilômetros de Campo Grande.

Outros R$ 6.523.244,00 vão ser investidos no Fundo Municipal de Saúde de Japorã. Para a Câmara Municipal foi reservado R$ 1.437.495,00.

Já o gabinete do prefeito, teve despesas fixadas em R$ 2.818.653,00. O orçamento anual do município foi publicado no Diário Oficial da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul).

Fonte: Portal do Conesul