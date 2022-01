Em Naviraí, após assaltar farmácia de frente à delegacia ladrão é preso pelo SIG

Os ladrões estão cada vez mais ousados, em Naviraí na noite de ontem, segunda-feira (10), um indivíduo nem se intimidou e cometeu um assalto a uma farmácia localizada na Avenida Amélia Fukuda, de frente ao 1ª DP (Delegacia de Polícia Civil).

Toda a ação do ladrão foi flagrada pelas câmeras de segurança da farmácia. As 20h15m, com uma camiseta de cor amarela amarrada na cabeça para encobrir seu rosto, o ladrão trajando camisete de cor cinza, calça preta e chinelo, entra na farmácia e tira uma arma da cintura, tipo um revolver, anuncia o assalto e rende funcionários e um cliente que estava no local.

Ele ameaça a todos e faz o cliente deitar no chão enquanto os funcionários ficam com as mãos para o auto. Em seguida o ladrão vai até o caixa onde um dos funcionários entrega a ele o dinheiro que lá estava. Antes de sair da farmácia, o ladrão ainda chuta o cliente que estava deitado no chão, passa o outro caixa e logo após foge levanto o dinheiro.

Após tomarem conhecimento sobre um roubo, os investigadores do SIG (Setor de Investigações Gerais) do 1ª DP, passaram a investigar o caso e após diligencias na manhã desta terça-feira (11), localizaram numa residência as vestimentas usadas pelo autor que foi identificado como sendo Juliano Martins Soares, de 27 anos.

Em seguida em ato contínuo os investigadores localizaram Juliano próximo a um mercado localizado na Avenida Iguatemi.

Uma das testemunhas localizadas na residência onde foram localizadas as vestimentas de Juliano, afirmou que a intenção dele seria roubar um açougue, porém como já estava fechado, ele se deslocou sentido Avenida Amélia Fukuda, e após alguns minutos retornou a residência mostrando o dinheiro produto do roubo a eles, dizendo “É assim que se rouba”.

Segundo a polícia, Juliano já possui passagens por diversos crimes. No inicio do ano passado seu pai e seu irmão foram presos acusados de roubos de caminhões de frete.

Encaminhado para o 1ª DP, Juliano foi autuado em flagrante pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo.

Fonte: TanaMídia Naviraí