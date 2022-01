Polícia apreende 5,3 toneladas de maconha em carreta carregada de soja em Eldorado

Motorista, de 45 anos, foi preso ontem (12), com uma carreta carregada com 5,3 toneladas de maconha na cidade de Eldorado. Conforme informações da Defron (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira), a droga estava escondida sob grãos de soja.

Após descobrir que uma facção criminosa do Rio Grande do Sul havia instalado uma base em Ponta Porã para traficar as drogas até o Sul do País, os policiais passaram a monitorar o motorista.

Questionado sobre as drogas, o motorista relatou que estava em Maracaju, quando uma pessoa o convidou para fazer o transporte da droga. Todos os fardos de maconha estavam escondidos na carreta sob grãos de soja..

Além da droga, a carreta que foi avaliada pela Defron em R$ 200 mil também foi apreendida. O homem que não teve o nome revelado pela polícia, foi preso em flagrante por tráfico de drogas e associação criminosa.

Fonte: Jornal do Conesul