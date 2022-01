OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA ARENA DE GRAMA SINTÉTICA MULTIUSO INICIA EM IGUATEMI.

A equipe da prefeitura de Iguatemi iniciou nesta segunda-feira (10), os trabalhos de retirada da atual estrutura da quadra de areia localizada na Praça João Francisco Lopes para a obra de implantação da arena esportiva multiuso.

Estão sendo retiradas as grades, alambrados, traves e também a areia do local. Este material será reutilizado em outras quadras localizados nas comunidades do município. A obra faz parte do pacote de investimentos do Programa “MS Bom de Bola”, que prevê a instalação de mais de 100 arenas esportivas multiuso no estado e Iguatemi foi um dos municípios.

Para esta primeira etapa de trabalhos, estão sendo utilizados máquinas, equipamentos e trabalhadores da secretaria de obras e infraestrutura e em seguida iniciam os trabalhos da construtora responsável pela execução da obra.

O secretário de esportes de Iguatemi, Celso Lima destacou a importância desta arena multiuso para o esporte no município. “É um avanço muito importante para o esporte oferecido a nossa população, pois é um gramado sintético que a população mais carente não tinha acesso e que agora é oferecido gratuitamente para todos” disse o secretário.

Para o prefeito de Iguatemi, o investimento em esporte é importante não apenas para fomentar o lazer na cidade, mas também para contribuir com a saúde. “Vai trazer muita alegria para o povo, onde o esporte só vem para ajudar. Estamos muito felizes com esta nova arena, por isso agradeço o governador Reinaldo e o secretário Eduardo Riedel pelos investimentos” completou Dr. Lídio.

Fonte: Ascom – Anailton Batista