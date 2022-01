Em Naviraí, três são flagrados em pesca ilegal e com apetrechos proibidos no Rio Amambai

A PMA (Polícia Militar Ambiental) autua três pescadores em R$ 2,1 mil por pescar no Rio Amambai durante a piracema e em local proibido e apreende petrechos de pesca em Naviraí, cidade a 364 quilômetros de Campo Grande.

Policiais ambientais realizavam fiscalização fluvial no entorno do posto avançado do Salto Pirapó (montado em uma cachoeira do rio Amambai durante a piracema) e autuaram três pescadores por pescarem em local proibido (corredeira), à margem do rio Amambai dentro da área de reserva legal protegida do Assentamento Sebastião Rosa da Paz, no município de Amambai.

Os três infratores, de 30, 32 e 38 anos, todos residentes em Amambai, iniciavam a pescaria e não haviam capturado nenhum pescado ainda. Foram encontrados em poder dos pescadores amadores, oito varas de pesca e oito molinetes. Os petrechos de pesca foram apreendidos. Eles chegaram ao local em um veículo Fiat Uno, que não foi apreendido em virtude de não ter sido possível relacioná-lo ao crime. Os infratores responderão pelo crime ambiental de pesca predatória. A pena para este crime é de um a três anos de detenção. Eles também foram autuados administrativamente e foram multados em R$ 700,00 cada um, perfazendo R$ 2.100,00.

Fonte: Midiamax