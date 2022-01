Valdomiro e Rosária reassumem funções no Governo de Mundo Novo e recebem a imprensa

Na manhã desta segunda-feira (10), o prefeito de Mundo Novo, Valdomiro Sobrinho, e a vice-prefeita, Rosária Andrade, reassumiram suas funções a frente do Executivo após 34 dias de licença.

Em solenidade no Anfiteatro Dorcelina Folador, os dois estiveram ao lado do presidente da Câmara Municipal, Paulo Lourenço – que assumiu o município nestes 34 dias -, recebendo integrantes do governo municipal e a imprensa.

Após a fala inicial dos três, o microfone foi aberto a veículos de comunicação e seis perguntas foram realizadas (duas cada veículo) pelo Jornal O Liberal, Tv Sobrinho e Semcos (secretaria de Comunicação Social).

O presidente da Câmara agradeceu a confiança e disse que a palavra gratidão resume o seu sentimento. Valdomiro respondeu ao jornalista Celso Veiga sobre investimentos em 2022 e elencou 14 ações. Já a vice-prefeita Rosária mostrou preocupação com o aumento de casos de covid-19 e alertou a população para a tomada de cuidados no enfrentamento a proliferação do vírus.

Além dos veículos de imprensa acima citados, a assessoria de imprensa da Câmara de Vereadores, TV Tribuna e Cone Sul em Foco participaram da solenidade.