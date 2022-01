Começa o recapeamento da Av. Amambai, a obra mais reivindicada pela população de Naviraí

Está sendo executada a obra mais reivindicada pela população de Naviraí: o recapeamento total da Avenida Amambai, a principal via de acesso ao perímetro urbano, que tem início no Trevo das Araras (BR-163) e termina no centro da cidade, na Praça Euclides Fabris.

A prefeita Rhaiza Matos vistoriou o início das obras e destacou o investimento de quase R$ 5 milhões na restauração funcional de todo o pavimento asfáltico, que está sendo feito pelo Governo do Estado em parceria com o Município. “Esta melhoria está resolvendo um dos maiores problemas de infraestrutura urbana de Naviraí”, aponta a Prefeita de Naviraí.

Ela acrescenta que a obra é uma conquista de toda a população, dos comerciantes do entorno da avenida Amambai e dos moradores. “É o resultado de nossa luta como Gestora Municipal e que tem o apoio de toda a Câmara de Vereadores. Juntos, sensibilizamos o Governo do Estado a atender esta demanda reivindicada há anos pelo povo e, que, nessa gestão está se tornando realidade”.

Na tarde desta terça-feira (04-01), enquanto uma equipe da empreiteira responsável pela obra, a Concrenavi, fazia a correção inicial do pavimento, outra aplicava o recapeamento utilizando o CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a Quente, deixando o pavimento em perfeitas condições de tráfego seguro e garantindo muito mais tempo de vida útil ao asfalto.

No total, são 2 mil metros lineares de pista dupla recebendo a nova capa asfáltica. “Estamos atuando com 15 operários, máquinas e caminhões. Nossa meta é concluir esta obra em 30 dias”, afirmou o empresário Zé Branco.

Fonte: Roney Minella – Jornalista DRT/MS 1432