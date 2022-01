Thalles e Bruno comemoram a abertura do processo licitatório para a pavimentação asfáltica da MS 488

O prefeito de Itaquiraí Thalles Tomazelli e o vice Dr. Bruno Bogoni, receberam com muita alegria a notícia sobre a publicação do aviso de licitação para a execução da obra de pavimentação asfáltica da MS 488. A obra faz parte de um pacote de ações do governador Reinaldo Azambuja e do secretário de infraestrutura Eduardo Riedel, que estão presentes nos 79 municípios do estado.

“Desde o início do nosso mandato no cargo de prefeito e vice de Itaquirai, contamos com a parceria dos nossos vereadores, bem como, com os parlamentares do estado, deputados federais, senadores e, especialmente, com o governo de Mato Grosso do Sul e lideranças que estão nos ministérios do Governo Federal, onde buscamos com frequência a destinação de recursos para todas as áreas do nosso município”, pontuou Thalles.

O bom relacionamento com o governador Reinaldo Azambuja proporcionou a toda população itaquirainese a condição de ver publicado nesta terça-feira (04) o aviso de licitação para a obra de pavimentação asfáltica da MS 488 que liga a cidade até o Porto Santo Antonio e, consequentemente, à Praia da Amizade e demais propriedades rurais.

“Essa é uma obra de extrema importância e vai trazer inúmeros benefícios aos nossos produtores além de fortalecer o turismo municipal. Agradecemos ao governador Reinaldo Azambuja e ao secretário de infraestrutura Eduardo Riedel, que mais uma vez irão realizar grandes investimentos em nosso município.