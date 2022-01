Polícia Civil de Naviraí recupera bicicleta minutos após roubo

A Polícia Civil por meio dos investigadores do SIG (Setor de Investigações Gerais) do 1ª DP Delegacia de Polícia Civil) de Naviraí recuperaram uma bicicleta minutos após o roubo.

A vítima de 12 anos, que estava fazendo entrega de doces com sua bicicleta, foi abordado por outros 03 adolescentes que estavam em duas bicicletas. Um adolescente que estava na garupa desceu e exigiu que a bicicleta da vítima fosse entregue, levando ainda o valor de R$ 15,00.

Ao serem comunicados do fato, a equipe do SIG em diligencia pela cidade avistou um adolescente que ao perceber a aproximação da viatura policial empreendeu em fuga, deixando a bicicleta para trás e adentrando um matagal localizado as margens de um córrego. Os investigadores ainda realizaram busca em meio ao matagal, mas não localizaram o adolescente.

Desta forma a bicicleta foi apreendida pelo SIG e apresentada no 1ª DP. As investigações ainda continuam para identificar os adolescentes infratores.

Fonte: Jornal do Conesul