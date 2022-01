UBS de Itaquiraí recebeu melhorias durante o recesso de final de ano

A UBS – Unidade Básica de Saúde Lúcia Maria Coelho, recebeu durante o recesso de final de ano, melhorias internas para proporcionar mais comodidade aos usuários. Com as reformas, os postos de saúde do Jardim Primavera e Centro, tiveram o funcionamento normal, evitando prejuízos para a população.

O ponto de atendimento teve uma readequação, onde foram inseridos um espaço kids que trará uma redução de impactos psicológico como medo e insegurança, tanto nas crianças como nos familiares. Ampliação da sala de atendimento à saúde da mulher, proporcionando mais conforto, principalmente na coleta de preventivos. A revitalização também teve a abertura de uma nova sala de vacinação evitando que as pessoas que precisam vacinar-se tenham contato com pacientes que aguardam por consultas. A farmácia municipal passou a atender no antigo laboratório em anexo a secretaria municipal de saúde, também como medida preventiva para evitar contato com demais pessoas.

“São recursos próprios, é o dinheiro dos impostos de cada cidadão de nossa cidade sendo investido em melhorias para toda nossa gente. Essa revitalização irá proporcionar melhor qualidade do atendimento aos usuários e um ambiente melhor para os profissionais de saúde”, comentou o prefeito Thalles.

Fonte: Jornal do Conesul