BPFron e PF apreendem mais de 300 Kg de maconha em Guaíra

Na segunda-feira (03) policiais militares do BPFRON – Batalhão de Polícia de Fronteira, em ação integrada com policiais federais, apreenderam uma grande quantidade de maconha.

Os policiais realizavam patrulhamento na área rural da cidade de Guaíra, durante Operação Hórus quando localizaram abandonados em uma região de mata diversos tabletes de substância análoga a maconha totalizando 304 kg da droga.

Toda a droga foi apreendida e encaminhada para a Delegacia da Polícia Federal em Guaíra.

Fazem parte do Programa V.I.G.I.A. nessa operação interagências equipes do BPFRON e demais Unidades da PMPR, Polícia Federal, PCPR, RECEITA FEDERAL e EXÉRCITO BRASILEIRO, com apoio da SEOPI – Secretaria de Operações Integradas/MJSP.