Prefeitura e Bombeiros combatem incêndio no Parque Natural Municipal de Naviraí

Equipes da Gerência Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura de Naviraí, do 6º Subgrupamento de Bombeiros Militar de Naviraí, com o total e irrestrito apoio da Fazenda Vaca Branca, na pessoa do pecuarista Júlio Jacintho estão atuando no combate ao incêndio florestal no Parque Natural Municipal de Naviraí. O incêndio teve início no 1º dia do ano e não está descartada a possibilidade de que é criminoso (provocado por uma pessoa).

Na manhã de ontem (02), logo no início da manhã, servidores da Gerência de Meio Ambiente, com o apoio de um caminhão pipa da Usina Rio Amambai retomaram as ações de combate às labaredas. À tarde, a ação recebeu o reforço de 15 Bombeiros Militares. Com abafadores e técnicas específicas as equipe eliminam os focos de incêndios, porém, o fogo se alastra com facilidade devido à vegetação totalmente seca e ventos fortes.

“O fogo está subindo pela Ilha do Mirim, nas laterais do Rio Laranjaí e vem se estendendo para o interior do Parque. Atuamos até altas horas da noite de ontem. Estamos retornando hoje para continuar o trabalho, já a equipe do Corpo de Bombeiros reiniciou o combate na madrugada pra tentar apagar a frente que sobe no sentido da estrada do Mirim”, informa o gerente de Meio Ambiente Luiz Alberto Ávila da Silva Junior.

Um dos Bombeiros que participou do combate ao incêndio afirmou que o tempo quente e a vegetação com a folhagem seca, aliados ao vento que tem trocado de direção constantemente, tem contribuído para alastrar o fogo em direções diferentes, dificultando o trabalho de combate.

“Seguimos firmes no combate. Uma chuva é a grande esperança para que este incêndio seja eliminado em definitivo. Dá tristeza ver o fogo consumindo tudo onde temos uma flora e fauna abundantes, inclusive, com grande número de animais silvestres onde registramos até a presença da onça pintada”, lamentou Luiz Alberto Junior. O Parque Natural Municipal de Naviraí é a maior reserva ambiental municipal do Brasil.

Fonte: TanaMidia Naviraí