Secretaria confirma quarta morte por H3N2 em Mato Grosso do Sul

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) confirmou a quarta morte por H3N2, subtipo da influenza A, em Mato Grosso do Sul, nesta segunda-feira (3). De acordo com a secretaria, trata-se de uma mulher de 35 anos, moradora de Campo Grande. Ela começou a sentir os primeiros sintomas no último dia 29 de dezembro, foi internada no último dia 1º na Santa Casa e veio a falecer neste domingo (2).

A primeira morte em MS por H3N2 aconteceu no dia 21 de dezembro em Campo Grande, um jovem de 21 anos que deu entrada no CRS (Centro Regional de Saúde) Nova Bahia no dia 20 de dezembro. Ele foi transferido para o Hospital Regional, mas não resistiu e faleceu.

O segundo óbito foi de uma idosa de 76 anos no dia 28 de dezembro, em Corumbá. Ela estava internada na Santa Casa da cidade. No último dia 30, foi confirmado o terceiro óbito por H3N2 no Estado. A vítima foi uma mulher de 55 anos, moradora de Dourados, que teve início dos sintomas em 23 de dezembro, deu entrada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) no dia 27 e veio a falecer na área vermelha da UPA em 28 de dezembro.

Em dezembro, o coronel Marcello Fraiha, assessor Militar da SES (Secretaria de Estado de Saúde de MS), afirmou em um vídeo que não há motivo para a população entrar em pânico.

“É preciso reforçar que não há motivo para pânico, porque a série histórica de mortes por influenza em MS, registrada desde 2009, aponta que os casos e mortes estão abaixo da média”, disse o coronel. Em 2016, por exemplo, MS chegou a registrar 103 mortes. Em 2020, foram oito casos.

Vacinação

A vacinação para influenza A e seus subtipos está disponível nos postos de saúde e não há grupo prioritário, podendo ser vacinado qualquer um a partir de seis meses de idade.Confira os locais de vacinação aqui.

Fonte: Midiamax