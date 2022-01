Itaquiraí ganha R$ 600 mil em emendas parlamentares

Os senadores Nelsinho Trad (PSD) e Soraya Thronicke (PSL) conseguiram mais de R$ 7 milhões em emendas, para Mato Grosso do Sul.

O senador Nelsinho assegurou, nesses últimos dias, R$ 4.095.000,00. Faltam três dias para acabar o ano e o parlamentar sul-mato-grossense conquistou nesta segunda-feira, do Ministério da Saúde, a liberação de R$ 3,4 milhões, do Ministério da Saúde, para oito municípios de Mato Grosso do Sul. De acordo com a assessoria, no fim de semana, foram R$ 618,2 mil da Funasa (Fundação Nacional da Saúde), R$ 378,8 mil para Chapadão do Sul e R$ 239,4 mil para Porto Murtinho e, hoje, R$ 76,9 mil de transferências especiais do Ministério da Economia para Itaquiraí.

Dos recursos extras do Ministério da Saúde, pagos hoje, foram: R$ 1 milhão para o município de Bonito; R$ 500 mil para Nioaque e R$ 500 mil para Vicentina; R$ 400 mil para Glória de Dourados; R$ 300 mil para Aquidauana e R$ 300 mil para Brasilândia e R$ 200 mil para Itaquiraí e R$ 200 mil para Bataguassu. “Vamos trabalhar até o último minuto para conseguir a maioria dos pagamentos para os 79 municípios de Mato Grosso do Sul”, disse o senador.

senadora Soraya Thronicke anunciou, o empenho de emenda de sua autoria no valor de R$ 3.039.750,00 para obras de pavimentação asfáltica e de drenagem de águas pluviais para criar um prolongamento da Avenida Edu Queiroz Neves, entre as ruas Bruno Mariano de Farias e Teódulo Mendes Malheiros, dentro do Bairro Vila Santo Antônio, em Paranaíba. “Essa obra vai melhorar a mobilidade e acessibilidade urbana, e as condições sanitárias para os moradores da região, contribuindo com o planejamento urbano de Paranaíba, reduzindo as desigualdades sociais e melhorando a qualidade de vida da população”, declarou a senadora.

Fonte: Sul News