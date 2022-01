Polícia Militar de Naviraí prende homem por posse ilegal de arma de fogo

Na noite de domingo (26/12), por volta das 23h30min, policiais militares lotados no 12º Batalhão de Polícia Militar de Naviraí, foram informados por meio de denuncia anônima que um homem estaria andando armado com um veículo Honda/Civic cor preta nas imediações do Posto da Ipiranga.

De imediato uma guarnição de serviço deslocou até o endereço indicado local e após realizar algumas rondas se deparou com um veículo semelhante ao descrito na denuncia que trafegava na Rua Palmeira.

Ao realizar a abordagem do condutor, um homem de 45 (quarenta e cinco) anos, este foi indagado se portava alguma arma de fogo naquele momento, e respondeu que não tinha nenhuma arma de fogo. Porém em buscas no interior do veículo foi localizado um revólver calibre 32, da marca ITALO, com 6 munições intactas e 1 deflagrada.