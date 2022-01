Governo de Naviraí solicita a Semagro Laudo Meteorológio visando decretar “situação de emergência”

O Governo do Município de Naviraí oficiou a SEMAGRO – Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, solicitando com a máxima urgência, um “Laudo Metereológico”. O ofício foi assinado pela prefeita Rhaiza Matos no último dia 28 de dezembro e endereçado ao secretário titular da pasta, Jaime Verruck.

Ao justificar a iniciativa, a Prefeita de Naviraí destaca que a prolongada e forte estiagem está provocando a considerável perda da produção agropecuária no município de Naviraí, sobretudo, as culturas de milho e soja, exigindo medidas urgentes da Administração Municipal, no sentido de mitigar os impactos negativos da seca e falta de chuvas.

As altas temperaturas nos meses de novembro e dezembro que já ultrapassam 40 dias afetaram a produtividade do agronegócio e da agricultura familiar como um todo. A cultura da soja, a mais cultivada neste período também é a mais prejudicada nesta safra 2021/2022. A produção que foi estimada de 3.300 kg/hectare já caiu 70% em algumas das 110 mil hectares cultivadas no município de Naviraí.

“Naviraí tem sua economia sustentada pela produção. A agropecuária, a agricultura familiar e todo o agronegócio são os grandes geradores de nossa economia, por isso, solicitamos este laudo para que possamos consubstanciar o decreto de situação de emergência, visando buscar apoio ao enfrentamento desta anormalidade”, justifica a Prefeita de Naviraí.

Fonte: Roney Minella – Jornalista DRT/MS 1432 – Foto: Pedro Silvestre