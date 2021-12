Saúde de Itaquiraí irá manter atendimento durante recesso de final de ano

Priorizando a área da saúde, a administração o prefeito Thalles e o vice Dr. Bruno, irá manter os atendimentos essenciais durante o recesso de final de ano, visando atender a população sem prejuízos.

No caso das Unidades de Saúde da zona rural, as equipes trabalharão no sistema de plantão. De acordo com o secretário de saúde Luiz Carlos de Souza, as pessoas que necessitarem de atendimento na zona rural, deverão entrar em contato através de ligações ou mensagem via whatsapp para que o profissional em saúde possa se deslocar até o local e realizar o atendimento. “Todas as unidades de saúde rural terão plantonistas 24h por dia, ninguém irá ficar sem atendimento. No caso com complexo Santo Antônio, que é o assentamento que fica mais distante da sede do município, teremos técnicas em enfermagem plantonistas e duas ambulâncias a disposição, caso haja necessidade, os profissionais irão deslocar o paciente para o Hospital São Francisco”, afirmou Luiz Carlos.

Na zona urbana os Postos de Saúde Central e do Jardim Primavera estarão revezando os atendimentos durante o final de ano, todos com equipe completa, composta por médicos, enfermeiros, dentistas e técnicos. A UBS deverá passar por reforma que deverá iniciar-se no dia 17 de dezembro, porém sem causar prejuízo aos usuários, haja vista que os atendimentos serão direcionados para um dos dois postos de saúde da zona urbana.