Gestão de Naviraí entrega autorizações para 37 famílias escriturarem suas casas

O Governo de Naviraí fez, na tarde desta terça-feira (14-12), a entrega de autorizações para 37 famílias, liberando suas casas para a respectiva escrituração. As autorizações foram assinadas pela Prefeita de Naviraí que, simultaneamente, repassou as liberações a cada um dos moradores contemplados.

A ação de encaminhar as providências necessárias como a realização de vistorias, interlocução junto às famílias beneficiárias e, principalmente, fazer a juntada de documentações foi realizada pela Gerência do Núcleo de Habitação.

A determinação da Administração Municipal é garantir que as famílias com moradias sociais que ainda não tiveram acesso à escritura do imóvel, possam ser beneficiadas. “Atuamos visando atender esta demanda, promovendo todo o processo burocrático. A partir de agora, com estas autorizações assinadas pela Prefeita de Naviraí, estas 37 famílias poderão procurar um cartório de registro de imóveis e realizar a escritura de suas casas”, explicou a Gerente de Habitação.

A meta do Governo de Naviraí é garantir às famílias a liberação documental para a escrituração dos imóveis urbanos já ocupados. Outra meta é a articulação de novos projetos habitacionais e, simultaneamente, a regularização fundiária de lotes urbanos.

Durante a entrega das autorizações e das chaves de duas nova moradias, encerrando em definitivo o “Aluguel Social”, a Prefeita de Naviraí destacou a parceria com o Governo do Estado, através da execução de projetos habitacionais pela Agehab, no combate ao déficit habitacional de Naviraí. “Temos registros de famílias que aguardaram há mais de 11 anos para ter a conquista da casa própria e outras que esperaram o mesmo tempo para receber a autorização para escriturarem sua moradia”, relata a Chefe do Executivo.

“Hoje, garantimos o direito de 37 famílias que agora poderão fazer as escrituras de suas casas. Ao registrarem os imóveis, poderão acessar financiamentos, realizarem reformas, enfim, investir em suas casas com segurança. É o Governo de Naviraí realizando o sonho de muitas famílias e oportunizando a melhoria da qualidade de vida”, pontuou a Prefeita do Município.

Fonte: Roney Minella – Jornalista DRT/MS 1432