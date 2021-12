Mãe entrega filho a polícia após flagrar adolescente com revólver em casa

A mãe de um adolescente de 17 anos acionou a polícia para entregar o próprio filho. O menor estaria com uma arma de fogo dentro de um guarda-roupa. O fato aconteceu no último dia 7, em Naviraí, município distante aproximadamente 350 quilômetros de Campo Grande.

Conforme a Polícia Militar, a mãe contou que a arma estava com o adolescente há aproximadamente um mês. A mulher também disse que não sabia se poderia se tratar de um simulacro.

Imediatamente a equipe deslocou até o local e teve a entrada franqueada pela mãe do adolescente, constatando no interior do guarda-roupa um revólver calibre 32 da marca Rossi, sem munição. O adolescente não se encontrava no local.

Fonte: Jornal do Conesul