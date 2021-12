Thalles e Bruno inauguram os enfeites natalinos em Itaquiraí

O prefeito Thalles Tomazelli, o vice Dr. Bruno, vereadores e servidores municipais, junto à população Itaquiraiense, abriram o Natal Luz 2021 na noite do último, sábado, dia 11 de dezembro, na Praça Santos Tomazelli. Com o discurso emocionado e agradecendo o empenho dos servidores municipais, o prefeito de Itaquiraí deu início as festividades alusivas do mês de dezembro.

Após a fala das autoridades, o público presente se encantou com uma linda queima de fogos, que por determinação do prefeito, foram usados somente fogos coloridos, com a intenção de diminuir os efeitos sonoros, evitando causar transtornos as pessoas idosas, autistas, animais e etc. Em seguida, sob o comando do professor Wilson Pereira de Queiroz, a Banda Helena Meirelles fez uma linda apresentação aos presentes.

Com a autorização do prefeito Thalles e do vice Dr. Bruno, foi feito o acendimento de aproximadamente um milhão de luzinhas, que transformaram a Praça Santos Tomazelli no mais lindo cartão postal de Natal de Itaquiraí. Após a queima de fogos e iluminação de Natal acesa, a população recepcionou o Papai Noel. O bom velhinho passou pelo túnel instalado em uma das entradas da praça e alojou-se em sua casa, onde recebeu várias crianças e adultos para registrarem o momento ímpar.

Thalles e Bruno se juntaram a população e, ouviram muitos elogios, na avaliação dos visitantes foi a decoração jamais vista em Itaquiraí, superando todas as outras já realizadas na Praça Santos Tomazelli. Foram mais de cem itens decorados. O trabalho começou com o enfeite das árvores da praça. Posteriormente instalados enfeites como, o presépio, trenó, os três reis magos, passarela, bolas de natal, anjos, caixas de presentes, árvore de Natal central com 17 metros de altura e o portal de entrada 2022. Para completar, a Prefeitura reativou o chafariz iluminado.