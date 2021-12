Naviraiense bate por 4X0 o time do Pontaporanense

O início do jogo foi muito nervoso. O Jacaré do Conesul estava ansioso para fazer o primeiro gol e isso fazia com que seus jogadores errassem passes com frequência. Era visível duas linhas: defesa e ataque. Não havia quem carregasse a bola da defesa e entregasse aos atacantes. Era fácil observar um enorme espaço vazio entre a defesa e o ataque, uns 50 metros pelo menos.

Numa falha da zaga do Pontaporanense, Matheus Guerreiro, do Naviraiense aproveitou, e empurrou a bola para as redes. A partir daí foi outro jogo. O time da cidade se equilibrou compactou as linhas, diminuiu os espaços entre elas e agora não eram mais duas e sim três linhas.

O segundo gol foi resultado de um escanteio para o adversário. O Goleiro Paulo Sérgio pegou a bola, tocou para o lateral João Eduardo que serviu Igor Vilela que virou o jogo da esquerda para a direita e tocou para Kariri que cruzou na área. Num bate rebate, a bola sobrou para Igor Vilela que empurrou para as redes.

O terceiro foi um golaço de falta por sobre a barreira. Júlio Cesar bateu firme no canto oposto do goleiro que nem reagiu.

No quarto gol, troca de bola entre meio campo e ataque, a bola sobrou na área para Matheus Guerreiro que chutou para o gol. 4X0 placar final.

Os destaques da partida foram o camisa 8 Igor Vilela e o camisa 10 Kariri. Outro destaque da partida foi o centroavante Matheus Guerreiro que fez dois gols. Mas para que esses dois se sobressaíssem juntamente com MG, houve por trás deles um time. Isso mesmo! Um time. Depois do primeiro gol o posicionamento da equipe se tornou claro: 4-1-2-3 equilibrando o time.

Apesar da fragilidade do adversário, o Naviraiense mostrou personalidade e apetite. Outra grata surpresa foi a torcida. A cidade lotou o Virotão, abraçou o time e mostrou-se presente. Agora é esperar pelo Moreninhas de Campo Grande. O jogo será na quarta feira, dia 15/12 as 15h.

Torcida compareceu ao Virotão. Foto: Acessoria de imprensa

Fonte: Portal do Conesul/Walter Azzolini)