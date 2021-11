Polícia Militar de Japorã recupera veículo roubado

Japorã (MS) – Na noite de quinta-feira (18/11), por volta das 23h, uma equipe da Força Tática do 12º Batalhão de Polícia Militar, no âmbito da Operação Hórus, recuperou um veículo roubado.

O veículo capotado tratava-se de uma caminhonete MMC/L200 Triton de cor Branca, com placas de Bela Vista do Paraíso-PR, porém em checagem nos sistemas policiais as placas não conferiam com o número de chassi, que constava ser de Farroupilha-RS, caracterizando assim o veículo como produto de furto.