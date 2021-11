Homem é preso na Ponte Ayrton Senna com caminhonete roubada no RS

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou no início da noite de quarta-feira (24), uma caminhonete sobre a ponte Ayrton Senna, em Guaíra.

A equipe policial em abordagem à caminhonete Mitsubishi/L200, suspeitou que ela não seria a mesma das placas que ostentava.

Ao realizar a fiscalização minuciosa, os policiais constataram que a caminhonete na verdade, havia sido roubada em Lagoa Vermelha, no Rio Grande do Sul, no último dia 14.

O condutor, morador da mesma cidade do roubo, informou que levaria o veículo até o Paraguai. Ele foi preso e responderá pelo crime de receptação.

Fonte: Ponto da notícia