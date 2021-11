Polícia Militar de Mundo Novo apreende droga encontrada dentro de geladeira

Mundo Novo (MS) – Na manhã de sábado (20/11), por volta das 10h30min, policiais militares lotados no 3º Pelotão de Polícia Militar de Mundo Novo, foram acionados via telefone de emergência (190), para atender uma ocorrência no Bairro São Pedro.

A solicitante, uma mulher de 35 (trinta e cinco) anos, informou pelo telefone que encontrou escondido dentro do congelador de sua geladeira uma substância que parecia ser droga, e que a mesma seria de seu filho, um adolescente de 16 (dezesseis) anos.