Acidente envolve carro e carreta na Ponte Ayrton Senna

Uma colisão frontal foi registrada na tarde deste domingo (07), em cima da Ponte Ayrton Senna, que liga Guaíra (PR) a Mundo Novo (MS).

Conforme a Polícia Rodoviária Federal, a colisão envolveu um Toyota Corolla e uma carreta Volvo. Com a batida, a ponte ficou parcialmente bloqueada durante atendimento ao acidente.

O condutor do Corolla resultou com ferimentos leves, sendo encaminhado para atendimento médico. Ainda conforme a PRF, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro.

Fonte: Ponto da Notícia