Parceria entre prefeito Paulão e deputada Rose garante UTI Móvel para Japorã

A saúde pública de Japorã acaba de ser contemplada com verba de praticamente R$ 250 mil para, aquisição de uma ambulância, graças a articulação da deputada federal Rose Modesto, em parceria com o prefeito Paulo César Franjotti, ambos do PSDB.

A verba federal já foi depositada e o veículo deverá, ser licitado em breve.

Segundo o prefeito Paulo “ouvindo nosso pessoal da saúde, sentimos a necessidade de adquirir uma UTI Móvel, e diante disso decidimos que vamos colocar mais R$ 164 mil do caixa da prefeitura e assim poder comprar ao invés de uma ambulância, uma UTI Móvel, garantindo rapidez e segurança no transporte de pacientes em estado grave, permitindo que os pacientes cheguem com vida a hospitais de centros especializados”, disse o prefeito.

Fonte: Prefeitura de Japorã