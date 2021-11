Caminhonete é tomada de assalto em Guaíra e abandonada após acidente em Oliveira Castro

Dois veículos foram roubados em questão de minutos no início da tarde de sábado (06), em Guaíra. Ambos foram recuperados.

Conforme a PM, o primeiro roubo aconteceu por volta de meio dia na Rua Amilcar de Souza, Jardim Itaipu. No local, um elemento armado chegou e rendeu as vítimas utilizando spray de pimenta, fugindo na sequência levando uma caminhonete Fiat/Toro.

Os policiais iniciaram diligências e pouco depois foram informadas que a caminhonete havia estava abandonada acidentada em frente a Unidade de Saúde de do distrito de Dr. Oliveira Castro. Ao chegarem no local, uma equipe do BPFron e a Polícia Civil já haviam recuperado a caminhonete e isolado o local para perícia.

Minutos depois, quando retornavam para Guaíra, os policiais militares foram informados de mais um roubo, desta vez no Parque Hortência, onde elementos em uma moto haviam roubado um VW/Gol. Entretanto, ao chegarem no local da ocorrência, as vítimas já haviam recuperado o carro, que foi abandonado a duas quadras de onde foi levado.

Fonte: Ponto da Notícia