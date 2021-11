Marília Mendonça morre em queda de avião em Minas Gerais

A cantora Marília Mendonça, de 26 anos, morreu na tarde nesta sexta-feira (5) após a queda de um avião de pequeno porte, em que ela viajava com mais quatro pessoas, perto de uma cachoeira na serra de Caratinga, interior de Minas Gerais.

“Com imenso pesar, confirmamos a morte da cantora Marília Mendonça, seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, do piloto e co-pilto do avião, os quais iremos preservar os nomes neste momento. O avião decolou de Goiânia com destino a Caratinga/MG, onde Marília teria uma apresentação esta noite. De momento, são estas as informações que temos.”, informou em nota a asessoria da cantora.

Os bombeiros também confirmaram a morte através de nota: “O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais informa que nesta sexta (5), ocorreu a queda de uma aeronave de pequeno porte, modelo Beech Aircraft, na zona rural de Piedade de Caratinga. O CBMMG confirma que a aeronave transportava a cantora Marília Mendonça e que ela está entre as vítimas fatais.”

A cantora nasceu em Cristianópolis (GO) em 22 de julho de 1995. Ela surgiu como ícone do “feminejo” em 2016, com sucessos como “Infiel” e “Eu sei de cor”. Antes, ela já era compositora de sucessos do sertanejo.

A assessoria afirmou que no avião estavam a cantora, um produtor, um assessor, o piloto e o copiloto.

Foto: Redes Sociais

A aeronave é um bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás, prefixo PT-ONJ, com capacidade para seis passageiros. Segundo a Anac, o avião está em situação regular e tem autorização para fazer táxi aéreo.

A cantora estava indo para um show em Caratinga. Antes de embarcar fez um vídeo em que aparecia entrando no avião e publicou no Twitter.

O que se sabe até agora:

• Avião bimotor caiu perto de uma cachoeira por volta de 15h30 desta sexta;

• Marília Mendonça e mais duas pessoas morreram;

• O avião, um King Air prefixo PT-ONJ, da PEC Táxi Aéreo, estava em situação regular e tem autorização para fazer táxi aéreo, segundo a Anac.