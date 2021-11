Novembro Azul em Mundo Novo oferta 400 exames de sangue para os homens em mês de prevenção

A Secretaria Municipal de Saúde de Mundo Novo abriu nesta semana o Novembro Azul, com oferta de 400 exames de sangue (PSA) para que os homens (a partir de 40 anos) possam fazer a prevenção ao câncer de próstata.

Segundo a coordenadora da Atenção Básica, Alessandra Antunes, os mundonovenses devem se dirigir ao ‘Posto de Saúde’ mais próximo da sua casa com documentação pessoal e cartão do SUS para retirar a requisição e realizar o exame em um laboratório.

O atendimento nos bairros será das 7h00 às 11h e das 13h00 às 17h00: ESF Walid Nage (Vila Nova), ESF Itaipu e ESF Fleck. No Pedro Ramalho, o ESF Abigail da Silva Ramos funciona das 7h00 às 13h00.

No dia 27 (sábado), o médico urologista Jamal Salem estará em Mundo Novo, no ESF Vila Nova/Universitário. Pacientes com exames alterados serão atendidos neste dia, com ultrasson e ou o toque.

Fonte: Jandaia Caetano/Semcos – Mundo Novo