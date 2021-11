Governo de Mundo Novo e Itaipu Binacional celebram 24 milhões de árvores plantadas na região

O Governo de Mundo Novo e Itaipu Binacional celebraram na última quarta-feira, a campanha das 24 milhões de árvores plantadas nos 16 munícipios lindeiros desde 1975.

A ação foi realizada no Refúgio Biológico Maracaju, que integra dois países, Brasil e Paraguai – nos municípios de Salto del Guairá e Mundo Novo.

A equipe técnica da Itaipu e funcionários da Emafi, estiveram presentes no plantio simbólico de várias espécies de mudas: ipês roxo e amarelo, peroba, ingá, jabuticaba etc.

O local do refúgio foi nomeada por ‘Maracajú’, porque naquela área inicia-se a Serra Maracajú que se estende até Ponta Porã. Uma divisão entre o estado da bacia do paraná com a bacia do Paraguai a nível de Mato Grosso do Sul.

Desde 1996, o espaço foi reflorestado por vários servidores da época. Para ser feito o primeiro plantio deste ano, foi escolhido o servidor aposentado, José Rodrigues, que contribuiu com a plantação de várias árvores durante 25 anos, em uma área de aproximadamente 1,400 hectares.

Segundo a gerente da divisão de áreas protegidas da Itaipu, Liziane Kadine, o plano foi construído a longo prazo, sendo fundamental para maior vida útil do reservatório – tendo relação direta com a segurança hídrica. Consequentemente, havendo reflexo no território brasileiro e paraguaio.

O espaço também contém uma trilha que se estende por todo o refúgio, mirador de aves e uma doca para observação. Os visitantes interessados em conhecer, conseguem ter acesso apenas pela cidade de Salto Del Guairá, através de um agendamento.

A comitiva de Mundo Novo foi formada pela vice-prefeita Rosaria Andrade, vereadores Kaudi Filho e Eliete Tell, secretário de Indústria, Comércio e Turismo, Marcos Eustáquio, secretária de Educação (Semed) Lurdes Dias, diretor de Meio Ambiente Teodoro Menezes, coordenador de Programas e Projetos da Semed, Thiago Couto e o gerente da UEMS, Leandro Marra.

Fonte: Carina Yano – Semcos Prefeitura de Mundo Novo.