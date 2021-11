Prefeitura finaliza manutenção Estrada do Jatinho

A secretaria de Infraestrutura, de Mundo Novo, através da coordenadoria de Estradas e Rodagens, concluiu na última segunda-feira (26) a manutenção da Estrada do Jatinho.

Já na terça-feira (25), a equipe foi deslocada para a Estrada João Cabeção, pois no local terá que ser realizada uma correção do terreno.

Após o término deste trabalho, que dá acesso a BR-386 (sentido Japorã), a equipe retorna para o Jatinho para finalizar as estradas do Zé Perninha e do Pesque-pague Buscapé.

A estrada do Meu Pequeno Paraíso, nas imediações, já teve a manutenção concluída.

Segundo o coordenador Falcão Soares, o trabalho será continuado nas vias vicinais que circundam o município.

Fonte: Jornal do Conesul