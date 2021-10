TRIBUNA LIVRE

ENERGISA INOPERANTE – Reclamações ‘pipcaram’ em todos os lugares, após a tempestade que assolou a região nos últimos dias. Os ‘prejuízos’ são muito grandes, e a empresa não vem correspondendo ao ‘clamor’ dos consumidores no Cone Sul. Os ‘serviços’ prestados sempre foram de má qualidade, e a ‘situação’ ficou mais grave após o incidente na região. As ‘pessoas’ estão ‘desesperadas’, sem saber ainda que rumo tomar com o ‘descaso’ da companhia energética.

PREVARICAÇÃO CONSCIENTE – A prática indevida de ‘gestores’ públicos, para favorecimentos pessoais, pode ‘configurar’ em prevaricação. É muito comum o ato em órgãos de governo ou em prefeituras para satisfazer interesses pessoais. Os ‘atravessadores’ de plantão agem desta forma, desrespeitam os princípios da ética, para se ‘locupletarem’. Empresas ‘vinculadas’ indiretamente aos gestores se beneficiam, até que o caso seja ‘denunciado’ ao MP.

LICITAÇÃO DIRIGIDA – Poucos ‘gestores’ nesse imenso País estão respeitando a Lei das licitações. Alguns chegam ao ‘extremo’ de ameaçar quem queira ‘competir’ num certame licitatório, onde seus ‘pupilos’ estejam participando. As gestões ‘inescrupulosas’ fazem isso à plena luz do dia, aos olhos dos ‘fiscais’ da lei. Parece que a lei 8.666, de 1993, deixou de ser observada, entendendo alguns que ‘lei serve para ser descumprida’. É imoral!

CONVERSA INFORMAL – Não faz muito tempo que, num ‘diálogo’ reservado, certo alcaide confidenciava que ‘licitação todo mundo sabe como funciona’. Quando se publica um edital para ‘licitar’ obras ou serviços, o resultado é ‘previamente’ conhecido. O ato só é ‘desfeito’ quando a’(s) outra(s) parte(s) resolve(m) ‘oferecer’ denúncia. No entanto, diante de acordos ‘espúrios”, ainda é preferível o silêncio’. Até onde vai esta prática corruptível?

PENSAMENTO DO Ir. MOISÉS – É preciso aprender a ‘agradecer’ a Deus por todos os ‘benefícios’ recebidos. As lutas do dia a dia ensinam as pessoas a ser fortes. As ‘dificuldades’ fazem-nas mais resistentes em todos os momentos. Deus ensina os Seus filhos a viverem, visto que a vida é o maior milagre. Sorrindo ou chorando, a ‘semente’ preciosa deve ser levada aos corações, e assim, no tempo oportuno ela vai brotar. – Moisés Santana Caires Morais

PENSAMENTO DO COLUNISTA – É comum, pela ‘jactância’, serem ‘encontradas’ nos caminhos da vida, pessoas que imaginam ser ‘donas’ do mundo; de repente, surge uma pequena ‘tempestade’ e destrói tudo, deixando-as completamente ‘desoladas’. – Jairo de Lima Alves