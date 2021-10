Governo abre Concurso da Polícia Civil com 236 vagas

O edital com todas as informações sobre o Concurso foram publicadas no Diário Oficial do Estado desta terça-feira, dia 26. Ao todo serão 236 vagas, sendo 42 para Perito Papiloscopista, 36 para Agente de Polícia Científica, 75 para Perito Oficial Forense (Perito Criminal), 53 para Perito Oficial Forense (Perito Médico-Legista) e 30 para Delegado de Polícia.

Os interessados devem ficar atentos, pois as inscrições serão realizadas exclusivamente via internet, entre os dia 26 de outubro e 18 de novembro de 2021. O endereço eletrônico é o www.concurso.fapec.org, e o valor da taxa de inscrição é de R$ 340,48.

A remuneração para os cargos de Agente de Polícia Científica e Perito Papiloscopista é de R$ 4.527,80. Para as vagas de Perito Oficial Forense (Perito Criminal e Perito Médico Legista), a remuneração corresponde a R$ 7.377,66 e, para Delegado de Polícia, R$ 17.014,18.

A Prova Escrita para as funções Delegado de Polícia, Perito Oficial Forense acontece no dia 04 de dezembro no período Vespertino. Já a Prova Escrita Objetiva para as funções de Agente de Polícia Científica e Perito Papiloscopista acontece no dia 12 de dezembro, nos períodos Vespertino e Matutino, respectivamente.

Katiuscia Fernandes – Subcom