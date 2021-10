Polícia Militar de Naviraí prende homem por porte ilegal de arma de fogo

Na madrugada de terça-feira (19/10), por volta das 02h, policiais militares lotados no 12º Batalhão de Polícia Militar de Naviraí, foram acionados via telefone de emergência (190), para atender a solicitação de um vigia de um posto de gasolina, que relatava que uma mulher desesperada pedia por socorro no local.

Imediatamente uma guarnição de serviço deslocou até o endereço indicado e encontrou a mulher de 46 (quarenta e seis) anos que passou a relatar que, seu cônjuge tem problemas com álcool e drogas e, diuturnamente a ameaça e agride. E que nessa madrugada estava em posse de uma espingarda e passou a ameaçá-la.

Dessa forma a guarnição deslocou até o endereço da vítima. No local estava o homem de 38 (trinta e oito) anos, com comportamento agressivo, olhos avermelhados e falando frases desconexas.

Quando perguntado o que havia acontecido respondeu que, sua esposa estava traindo-o, e em razão disso deu disparos para cima com a espingarda de sua propriedade, acertando o telhado da residência.

A mulher, por sua vez, relatou que os transtornos psíquicos e físicos do companheiro são constantes devido a uso de álcool e entorpecentes e que não sabia quantificar o número de vezes em que foi agredida, porém a mesma apresentou diversos hematomas, arranhaduras e pequenas lesões, provocados no decorrer do mês atual.

A guarnição teve a entrada na residência franqueada pela vítima, e que em buscas no local foi encontrada uma arma de fogo do tipo Espingarda, calibre .28, municiada com 01 (um) cartucho intacto.

Dessa forma, o homem foi preso, bem como a arma e a munição foram apreendidas pela guarnição policial militar.