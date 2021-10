Itaquiraí está há 20 dias sem casos positivos de covid-19

Com 87,54 % da população vacinável vacinada com a primeira, segunda e dose única, da vacina contra a covid-19, a secretaria municipal de saúde não registra casos da doença desde o dia 06 de outubro, ou seja, há 20 dias.

O secretário municipal de saúde, destaca o excelente trabalho dos profissionais da secretaria municipal de saúde. “Isso nos deixa contente e mais esperançosos, agradeço o empenho de cada servidor da secretaria de saúde, que independente de dias e horários estão sempre colaborando com as nossas ações. Estamos enxergando a volta da normalidade” comentou o Luiz Carlos de Souza.

Para o prefeito Thalles, mesmo com o clima de comemoração pelo motivo de Itaquiraí estar a 15 dias sem testagem positiva para a covid-19, e com um cenário um pouco mais confortável, que em outros momentos, e importante que as pessoas se cuidem. “Nós vamos continuar trabalhando incansavelmente e cuidando da nossa gente, até erradicar essa doença que ceifou a vida de 48 itaquiraiense”, disse o prefeito de Itaquiraí, ao se solidarizar com as famílias que tiveram perdas em decorrência da doença.

